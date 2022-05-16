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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب أولى ثانوي يبدأون حل الجزء الورقي بامتحان اللغة الأجنبية الثانية

امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي

بدأ الآن طلاب الصف الاول الثانوي في جميع لجان الامتحانات المنعقدة بالمدارس الثانوية المجهزة ، أداء الجزء الورقي في امتحان اللغة الأجنبية الثانية .

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الجزء الورقي في امتحان اللغة الأجنبية الثانية ، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8:30 صباحا .

ويشمل الجزء الورقي في امتحان اللغة الاجنبية الثانية لطلاب الصف الاول الثانوي ، الأسئلة المقالية ، التي تمثل نسبتها 30% من إجمالي اسئلة الامتحان وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر أن يبدأ طلاب الصف الاول الثانوي بعد ذلك اداء الجزء الالكتروني الخاص بأسئلة الاختيار من متعدد في امتحان اللغة الاجنبية الثانية ، عبر التابلت من الساعة 8:45 صباحا حتى 9:45 صباحا

كما يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي اليوم أيضاً امتحان التاريخ ، حيث يبدأون في حل جزء الاسئلة المقالية ورقيا من الساعة 10:15 صباحا حتى الساعة 10:45 صباحا ، بينما يبدأ الطلاب في اداء الجزء الالكتروني الخاص بأسئلة الاختيار من متعدد عبر التابلت من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا

 

وكان قد قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، منذ ساعات ، ان تصميم اسئلة امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي للمواد العلمية يستهدف قياس مهارات ذهنية بدون الحاجة للكتابة على مسودات .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه اذا احتاج الطالب في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بالمواد العلمية إلى الكتابة على مسودات ، فهو بذلك يمتلك قدرة اقل من زميله الذي لا يحتاج لهذه المسودات ويستطيع الوصول لنفس الاجابة ذهنيا ، وهو ما كانت الوزارة تهدف الى قياسه للتمييز بين قدرات الطلاب.

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أنه بعد شكاوى الطلاب ، ومن أجل اتاحة وقت اطول للجميع للتدريب على هذه المهارات الذهنية ، تقرر السماح للطلاب بالكتابة على ورقة المفاهيم اثناء امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي المتبقية.

وقال وزير التربية والتعليم : أما بالنسبة لـ كراسة امتحانات الثانوية العامة الورقية ، فقد تقرر أن تحتوي على من ٢ الى ٣ ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات "إن احتاج الأمر".


جدول امتحانات الصف الاول الثانوي

الأربعاء 11 مايو 2022: اللغة العربية

السبت 14 مايو 2022: الكيمياء + الجغرافيا

الاثنين 16 مايو 2022: اللغة الأجنبية الثانية + التاريخ

الأربعاء 18 مايو 2022: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 21 مايو 2022: الفيزياء + الفلسفة والمنطق

الاثنين 23 مايو 2022: الرياضيات

الأربعاء 25 مايو 2022: الأحياء

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