بدءا من اليوم.. تحويلات مرورية لتوسعة الطريق الصاعد للمقطم

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للطريق الصاعد لمناطق المقطم بدءً من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولاً إلى ميدان الفاروق ذهاباً وإياباً ، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق الصاعد بالوصلة المشار إليها لتأمين حركة المركبات وذلك إعتباراً من الساعة 12صباح يوم الإثنين الموافق 16/5/2022 ولمدة ثلاثة أشهر .

وتنفيذ التحويلة المرورية التالية:-

- الإتجاه القادم من مناطق شارع 9/10 ميدان الحمد يسلك الطريق الصاعد حتى ميدان الفاروق فيساراً إتجاه الهضبة الوسطى فمنزل المقطم على طريق الأوتوستراد (المجزر الألى).

▪ إرشاد المركبات بشارع 9/10 إلى منزل ومطلع المقطم على محور الشهيد ومحور سميرة موسى ومحور عمر سليمان للمتجه إلى مناطق شرق القاهرة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.