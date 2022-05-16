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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الجو ربيع.. حالة الطقس اليوم الاثنين 16-5-2022

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

 استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16-5- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية أية جمال الدين: إن البلاد فى جو الربيع، وأنه حتى هذه اللحظة درجات الحرارة لطيفة، معلقة :" يارب السنة كلها تبقى بنفس الجو الجميل ده".

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية اليوم الاثنين والفترة المقبلة.

ونوهت إلى الإحساس بشعور أفضل بحالة الطقس بسبب نشاط الرياح علي معظم الأنحاء خلال الايام القادمة.

وتسود أجواء حارة نسبيا ودرجات حرارة تتجاوز 30 درجة بالكاد على القاهرة والوجه البحري بينما شديدة الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما يمر غطاء سحابي كبير يقلل من فترات سطوع الشمس.

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم  الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 18
الإسكندرية 24 17
وادي النطرون 27 18
طنطا 27 19 
شبين الكوم 28 19
دمنهور 26 18
بلطيم 24 17
مطروح 23 16
السلوم 25 16
سيوة 29 17
بورسعيد 24 18
دمياط 24 18
الزقازيق 27 19
المنصورة 26 19
الإسماعيلية 29 17
السويس 28 18
العريش 25 16
رفح 24 16
رأس سدر 32 18
نخل 28 17
نويبع 33 19
طابا 32 19
كاترين 28 14
الطور 29 23
شرم الشيخ 33 25
الغردقة 32 24
مرسى علم 33 23
الفيوم 29 19
بني سويف 30 19
المنيا 30 19
أسيوط 31 18
سوهاج 36 22
قنا 38 23
الأقصر 40 24
أسوان 41 25
إدفو 40 26
أبوسمبل 40 25
الوادي الجديد 39 23
شلاتين 36 23
أبو رماد 34 22
حلايب 32 21
رأس حدربة 31 21
 

درجات الحرارة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الأرصاد الرياح

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