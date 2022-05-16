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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسريب لقطات لنموذج اختباري من مرسيدس EQE على حلبة نوربورجرينج

مرسيدس EQE
مرسيدس EQE

تسعى شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لتسريع وتيرة التحول الكهربائي، وفي خلال عدة سنوات فقط، سيحصل كل طراز من مرسيدس على متغير كهربائي.

مرسيدس EQE

ووفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات والنقل، إنه بالنسبة لسيارات فئة الـ SUV فأن سيارة مرسيدس  GLE ستتوفر قريبًا مع مجموعة نقل حركة خالية من الانبعاثات الكربونية صديقة للبيئة، والتي ستجلب معها تصميمًا ويتم طرحها في الأسواق جنبا إلى جنب مع  مرسيدس  EQE الرياضية متعددة الاستخدامات.

مرسيدس EQE

ورصدت عدسات المصورين، لقطات تجسسية لنموذج أولي من مرسيدس EQE الـ SUV وهو ما زال بالكسوة التمويهية المزركشة ويجري لفات اختبارية حيث أنه قيد التطوير حاليًا.

مرسيدس EQE

مقطع الفيديو تظهر للمشاهدين سيارة الـ SUV  الكهربائية وهي تجوب الطرقات في ألمانيا. 

 

ويقوم الجزء الأول من الفيديو بتصوير سيارة EQE SUV وهي تسير باتجاه حلبة نوربورجرينج الشهيرة وفي الجزء الثاني ، وتصل السيارة إلى المسار لجلسة اختبار عالية السرعة. 

 

ومن خلال المشاهدة لا يمكننا معرفة ما إذا كان سائق السيارة يطلق العنان لإمكانات النموذج بالكامل في هذا الاختبار أم لا، ولكن السيارة تبدو سريعة جدًا وتتحرك بثبات حول الحلبة الشهيرة.

 

ولم تعلن مرسيدس أية معلومات حول المحرك وإمكانياته، ولكن على الأرجح ومن المنطقي أن تتشارك مرسيدس EQE مع نفس المكونات الرئيسية لسيارة مرسيدس EQE السيدان.  إذا تبين أن هذا الافتراض صحيح فإنها ستأتي بنظام دفع خلفي بشكل قياسي بقوة 288 حصانًا (215 كيلوواط) و 391 رطلاً قدمًا ( 530 نيوتن متر) من عزم الدوران.

 

ومن المحتمل أيضًا وجود إعداد ثنائي المحرك أكثر قوة سيتم طرحه في وقت لاحق، بالإضافة إلى إصدار من EQE يحمل علامة  AMG  الرياضية بقوة تصل إلى 671 حصان (500 كيلو واط).

مرسيدس مرسيدس بنز مرسيدس EQE SUV سيارة EQE

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