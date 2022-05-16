تعطيل الدراسة وإيقاف الحركة الجوية والملاحية.. عاصفة ترابية تضرب العراق.. صور



ضربت العراق اليوم الاثنين عاصفة ترابية تسببت في استنفار السلطات الصحية وتعطيل الدوام الرسمي في عدد من المحافظات، وفق وكالة الأنباء العراقية.

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية،أعلنت السلطات، صباح اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي وتأجيل مواعيد الامتحانات في جميع المراحل الدراسية والجامعات على خلفية تعرض البلاد لموجة غبار وسوء الأحوال الجوية التي غطت جميع المدن العراقية.

وبحسب مصادر في وزارة الصحة العراقية فإن المستشفيات العراقية أعلنت حالة التأهب القصوى لاستقبال المصابين بحالات الاختناق وأمراض الجهاز التنفسي جراء كثافة الغبار المتصاعد، كما دعت الأهالي إلى عدم الخروج من المنازل فيما أوقفت المطارات العراقية جميع رحلتها الداخلية والخارجية لحين انتهاء موجة الغبار.

اعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، ايقاف الحركة الملاحية بسبب العاصفة الترابية.

وقالت الادارة في بيان "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم الإثنين، بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 300 م".

واضافت "سيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات طارئة للظروف الجوية التي تتأثر فيها البلاد".

كما أعلنت إدارة مطار النجف، اليوم الاثنين، وقف الحركة الجوية داخل المطار بسبب العاصفة الترابية.

وقال مصدر مطلع، إنه "تم إيقاف كافة الرحلات في مطار النجف الاشرف الى اشعار آخر بسبب شدة العاصفة الترابية".

وقد أشارت الأرصاد العراقية إلى أن العاصفة الترابية ستزول ابتداءً من مساء اليوم.

وكان العراق قد شهد خلال الشهر الماضي موجات متتالية من تصاعد الغبار وسوء الأحوال الجوية هي الأشد منذ عقود.



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