عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعطيل الدراسة وإيقاف الحركة الجوية والملاحية.. عاصفة ترابية تضرب العراق.. صور

عاصفة ترابية في العراق
عاصفة ترابية في العراق


ضربت العراق اليوم الاثنين عاصفة ترابية تسببت في استنفار السلطات الصحية وتعطيل الدوام الرسمي في عدد من المحافظات، وفق وكالة الأنباء العراقية.

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية،أعلنت السلطات، صباح اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي وتأجيل مواعيد الامتحانات في جميع المراحل الدراسية والجامعات على خلفية تعرض البلاد لموجة غبار وسوء الأحوال الجوية التي غطت جميع المدن العراقية.

وبحسب مصادر في وزارة الصحة العراقية فإن المستشفيات العراقية أعلنت حالة التأهب القصوى لاستقبال المصابين بحالات الاختناق وأمراض الجهاز التنفسي جراء كثافة الغبار المتصاعد، كما دعت الأهالي إلى عدم الخروج من المنازل فيما أوقفت المطارات العراقية جميع رحلتها الداخلية والخارجية لحين انتهاء موجة الغبار.

اعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، ايقاف الحركة الملاحية بسبب العاصفة الترابية.

وقالت الادارة في بيان "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم الإثنين، بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 300 م".

واضافت "سيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات طارئة للظروف الجوية التي تتأثر فيها البلاد".

كما أعلنت إدارة مطار النجف، اليوم الاثنين، وقف الحركة الجوية داخل المطار بسبب العاصفة الترابية.

وقال مصدر مطلع، إنه "تم إيقاف كافة الرحلات في مطار النجف الاشرف الى اشعار آخر بسبب شدة العاصفة الترابية".

وقد أشارت الأرصاد العراقية إلى أن العاصفة الترابية ستزول ابتداءً من مساء اليوم.

وكان العراق قد شهد خلال الشهر الماضي موجات متتالية من تصاعد الغبار وسوء الأحوال الجوية هي الأشد منذ عقود.
 

1
1
2
2
3
3
اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن عاصفة ترابية شديدة عاصفة ترابية في العراق الأرصاد العراقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ غفوة أبو الهول

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

كيفية صلاة الخسوف ودعاؤها .. سنة نبوية الأزهر يحدد وقتها وأحكامها

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

ترشيحاتنا

انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم الاثنين 16-5-2022

الجو ربيع.. حالة الطقس اليوم الاثنين 16-5-2022

طلاب أولى ثانوي يبدأون حل الجزء الورقي بامتحان اللغة الأجنبية الثانية

انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات النقابية العمالية|5 رسائل مهمة من الاتحاد العام

أفضل الدعاء للمريض بسورة الفاتحة.. أسرار الشفاء في هذه الآية

أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 16-5-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

تماثيل الكرنك تتحرك ليلا وغفوة أبوالهول تنذر بالهلاك.. قصة حكايات لعنة الفراعنة

بديل خلطة الأرز .. طريقة عمل دجاج محشي بالمكرونة

الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مهرجان كان قبل يومين من حفل الافتتاح.. صور

فيديو

إبراهيم حسن: لن نعمل في تدريب المنتخب لهذه الأسباب.. تفاصيل

تحويل المحنة إلى منحة.. أبو العينين: الأزمة الاقتصادية العالمية تسونامي العصر

مصر في المسار الصحيح.. الحكومة تعلن خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين وسبب إضافة رقم الهاتف.. الوزارة تمد فترة التسجيل .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ