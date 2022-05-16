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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 - 5 - 2022.. فيديو

ذهب
ذهب

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر المُذاع على فضائية «الأولى»، أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-5-2022، من خلال تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر .

أسعار الذهب بمصر
سعر جرام الذهب عيار18 يسجل 926 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا يصل إلى 1080 جنيهًا للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24  1234 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب سجل 8880 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب في مصر حسب سعر المصنعية، والذي يتباين من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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