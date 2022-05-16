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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تخطط لإنتاج 13.4 مليون برميل نفط يوميا بنهاية 2026

صدى البلد

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الإثنين، عن خطط المملكة لزيادة إنتاجها اليومي من الخام بحلول 2026.

وقال وزير الطاقة السعودي: نخطط لإنتاج 13.2-13.4 مليون برميل يوميا وفقا لما سنفعله في المنطقة المقسومة بحلول نهاية 2026 أو بداية 2027.
وأضاف خلال كلمته بجلسة حوارية في افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للبترول والغاز والمقام في مملكة البحرين، "يمكننا الحفاظ على مستوى الإنتاج عند 13.2-13.4 مليون برميل يوميا عندما نصل إليه بشرط احتياج السوق لذلك".

وتابع: لا توجد طاقة تكرير تكافئ الطلب الحالي.. نتحرك نحو تطوير حقل الدرة للغاز

وأكد وزير الطاقة السعودي أن الكويت والسعودية تريدان بحث حقل غاز الدرة مع إيران لأن الموارد هناك مصلحة مشتركة للبلدين.

وأشار إلى أن تحول السعودية إنتاج الطاقة إلى الغاز والطاقة المتجددة محليا سيتيح مليون برميل يوميا من النفط للتصدير.

وأضاف: نفاد طاقات الإنتاج على جميع المستويات في قطاع الطاقة قضية عالمية يتعين أن يهتم العالم بها.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن المملكة لا تبحث المزيد من الاستثمارات في أنشطة المنبع لأرامكو في الخارج لأنها تنفذ الكثير من أنشطة المصب.

وتابع: نشجع صناع السياسة على أن يخرجوا ويقولوا نحتاج الاستثمارات في النفط والغاز>

وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن السعودية لا تخطط لتصدير الميثان وسيتم استهلاك كل الإنتاج محليا.

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