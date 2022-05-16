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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

115 هدفا و12 لقبا.. باولو ديبالا يرحل عن يوفنتوس

صدى البلد

أعلن الأرجنتيني ‏باولو ديبالا رسميا رحيله عن صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي بعد نهاية الموسم الحالي.

7 سنوات صنع فيها ديبالا اسمه في اليوفي شهدت المزيد من التألق والمشاركات فى قيادة السيدة العجوز إلى منصة التتويج وحصد الألقاب.

صدى البلد يرصد أرقام الأرجنتيني باولو ديبالا مع يوفنتوس حتى الآن.

شارك الأرجنتيني باولو ديبالا مع يوفنتوس الإيطالي فى 291 مباراة

سجل الأرجنتيني باولو ديبالا مع يوفنتوس الإيطالي 115 هدفا على مدار السبع سنوات.

ساهم الأرجنتيني باولو ديبالا مع يوفنتوس الإيطالي في صناعة 48 أسست

توج الأرجنتيني باولو ديبالا مع يوفنتوس الإيطالي ب 12 لقبا خلال السبع سنوات التي قضاها فى ردهات السيدة العجوز.

يذكر أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس، أعلن الرحيل عن فريقه بشكل رسمي، مؤكداً أن مباراة الغد ضد لاتسيو ستكون الأخيرة له بقميص البيانكونيري، وذلك بعد 7 سنوات قضاها فى مدينة "تورينو" معقل السيدة العجوز.

وقال ديبالا عبر "تويتر"، "من الصعب العثور على الكلمات المناسبة لتحيتك، فهناك سنوات عديدة ومشاعر كثيرة متضمنة، أعتقدت أننا سنبقى سويًا حتى سنوات أكثر، لكن القدر يضعنا على مسارات مختلفة".

وأضاف ديبالا، "لن أنسى أبدًا كل شيء جعلتني أجربه، كل مباراة وكل هدف، معك كبرت وتعلمت وعشت وحلمت، لقد مرت 7 سنوات من السحر و 12 كأسًا و 115 هدفًا لن يسلبها أحد منا مطلقا، شكرا لدعمك لي في الأوقات الصعبة".

وتابع، "شكراً لأولئك الذين رافقونى على مر السنين، من الأول إلى الأخير، من المشجعين إلى الأشخاص الذين يعملون داخل النادي، الجميع المدربين وزملائي في الفريق، الموظفين والمدربين".

وواصل، "كان ارتداء هذا القميص المهم مع شارة الكابتن من أعظم فخر في حياتي، وآمل أن أظهره لأولادي وأحفادي يومًا ما".

وأتم، "غدا ستكون آخر مباراة لي مع هذا القميص، من الصعب تخيل ذلك، لكنها ستكون آخر وداع لنا، لن يكون الأمر سهلاً، لكنني سأدخل الميدان بابتسامة ورأسي مرفوع، مع العلم أنني قدمت كل شيء من أجلك".

وقرر الأرجنتيني باولو ديبالا الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي كلاعب حر الصيف المقبل بعد فشل توصله لاتفاق مع النادي على تجديد عقده، ما يعني أن الأرجنتيني سيرحل مجانًا عن السيدة العجوز بنهاية عقده هذا الصيف.

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