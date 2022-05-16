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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

البحث العلمي: عمل تجارب إكلينيكية على لقاح مصري لفيروس كورونا

الدكتور ياسر رفعت
الدكتور ياسر رفعت

قال الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لـ البحث العلمي، إنه تم إصدار قانون بإنشاء هيئة لتمويل علوم التكنولوجيا والابتكار، موضحًا أن الاسم القديم لها "صندوق التنمية التكنولوجيا".

وأضاف وزير التعليم العالي لـ البحث العلمي، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين وأسماء يوسف، أن ما تقوم به الدولة لكى يكون هناك حوافز لـ الباحثين، وأن الدولة تعطى مكافأة لمن يقوم بعمل ابتكار جديد.

ولفت إلى أن الدعم يكون بأكثر من شكل، وأشاد بالجهود الكبيرة لـ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي فى تشجيع الباحثين.

وأشار إلى أنه فى وقت ظهور جائحة كورونا تم الرجوع لـ الأبحاث المتخصصة فى هذا المجال، و بالفعل وزير التعليم العالى أعطى كل الدعم لـ الباحث، الذى شرح و توصل لـ تجارب يستطيع من خلالها النصل لـ لقاح، والآن يتم عمل تجارب إكلينيكية على لقاح مصري، و هناك 50 جهاز تنفس صناعى تم تصنيعها فى مصر بنسبة 100%.  

وأوضح أن هناك 1200 بحث تمت عن فيروس كورونا، وأى شيء بمصر يكون له أبحاث، وفى حالة الاحتياج لـ شيء يتم العودة لهذه الأبحاث.

 

التعليم العالي الابتكار صندوق التنمية التكنولوجيا وزير التعليم العالي البحث العلمي

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