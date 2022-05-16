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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لتطهير المجاري المائية ورفع تراكمات القمامة بالمنيا

حملات نظافة
حملات نظافة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها بنطاق المحافظة، فيما يخص الحالة العامة للنظافة و التعديات والإشغالات والإنارة، بالإضافة لمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

 وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص حملة مكبرة لتطهير المجاري المائية ورفع نواتج المخلفات برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز حيث تأتي تلك الحملة بهدف الحفاظ على المياه بكافة الطرق الممكنة والتأكيد على وصول المياه إلى نهاية الترع والمصارف بكميات مناسبة لتستفيد منها كافة الأراضي الزراعية وتسهيل عمليات الري.

 

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كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي أعمال رفع القمامة والمخلفات من نقاط تجميعها ونقلها إلى المقالب العمومية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ومن أجل بيئة صحية ونظيفة حيث تم رفع المخلفات بقرى ابو عزيز ولطف الله وطريق مصر أسوان الزراعي وابوان وكوم والى والبرنسات، كما نفذت الوحدة المحلية حملة لصيانة الكشافات وأعمدة الانارة بقرية بردنوها وإنارة الطريق البحري المؤدي للقرية تيسيراً على المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث.

كما تابع سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاي أعمال تسليم شركة الغاز لموقع التشغيل لبدء توصيل الغاز الطبيعي بقرية ابوان وذلك في إطار التيسير على المواطنين من أهالي القرية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع قطاعاتها الخدمية، بهدف الارتقاء في كافة القطاعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وواصلت الوحدات المحلية لمراكز (بني مزارـ ديرمواس ـ المنياـ مغاغة)، تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وذلك من خلال رفع تراكمات القمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للظهير الصحراوي، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية والاحياء الداخلية بنطاق كل مراكز، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية وإضفاء الطابع الجمالي ومراعاة البعد البيئي وايضا دعم الانارة العامة.

وفي ذات السياق، أنهت الوحدة المحلية لمركز ملوي أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بالنقطة الوسيطة "المطار" وفى مركز ومدينة المنيا، أنهت الوحدة المحلية أعمال توصيل 1200 متر سلك لأعمدة الكهرباء الجديدة لمدرسة اللغات بقرية بنى احمد الغربية وتركيب 60عازل كهرباء للأعمدة الجديدة بالطريق المؤدى لمدرسة اللغات بالإضافة إلى صيانة 15 كشاف كهرباء استعداداً لتوصيل التيار الكهربائي بالطريق ورفع منظومة الكهرباء بالطرق الرئيسية والفرعية بالوحدة المحلية .

                                                                                             

المنيا منظومة النظافة مجاري الوحدات المحلية الاجراءات الوقائية مركز ابوقرقاص حملة مكبرة

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