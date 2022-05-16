عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز قضاء ستة شوال في ذي القعدة ؟ علي جمعة يجيب

هل يجوز قضاء ستة
هل يجوز قضاء ستة شوال في ذي القعدة ؟

هل يجوز قضاء ستة شوال في ذي القعدة ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق.

هل يجوز قضاء ستة شوال في ذي القعدة ؟

وقال جمعة في بيانه هل يجوز قضاء ستة شوال في ذي القعدة؟: لا.. لأن لكل مقام مقال، ولكل وضع حال، فلا يجوز أن أقضي ستة شوال في ذي القعدة أو ذي الحجة".

 

 

قضاء ستة شوال

وفيما يتعلق بصيام وقضاء ستة شوال، فقد تباينت أقوال الذين استحبوا صيام ستة شوال في كيفية صيامها، ففيه ثلاثة أقوال في هذه المسألة: أحدها: أنه يستحب صيامها من أول الشهر متتابعة بعد يوم عيد الفطر، وهو قول الشافعي وابن المبارك وغيرهما، وحجة أصحاب هذا القول أنّ اتصالها بيوم العيد أفضل من عدم اتصالها به، وعلة الأفضلية: أن المبادرة في العبادة فيه من الفضائل ما لا يخفى، ولِمَا في التأخير من الآفات، ولكن يحصل أصل السنة بصيامها متتابعة، أو متفرقة في جميع الشهر".

ثانيها: إنه لا فرق بين أن يتابعها أو يفرقها من الشهر كله، فكلاهما سواء، وهو قول وكيع وأحمد وغيرهما، وحجة أصحاب هذا القول إن الفضيلة تحصل متتابعة ومتفرقة، والصائم بالخيار إن شاء صامها متتابعة، وإن شاء صامها متفرقة، سواء أكان ذلك في بداية الشهر أم في آخره؛ لأن الحديث ورد بها مطلقا بلا تقييد؛ ولأن فضيلتها أنها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يوما، والحسنة بعشر أمثالها، فذلك كثلاثمائة وستين يوما وهو السنة كلها.
 ثالثها: أنها لا تصام عقب يوم الفطر، بل يتم وصلها بالأيام البيض من شوال، فيصام أيام العاشر والحادي عشر، والثاني عشر من شوال ثم الأيام البيض، وهو قول معمر وعبد الرزاق وعطاء، وغيرهم، وحجة أصحاب هذا الرأي أن الأيام الأولى من شوال هي أيام أكل و شرب، وبما أن الفضيلة تتحصل بصيامها مطلقًا، فالأولى تأخيرها وجمعها مع الأيام البيض؛ لتحصيل فضيلتين: صيام ست من شوال، وصيام الأيام البيض.


القول الراجح في صيام الست من شوال قبل القضاء

قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” إنه لا بد من التفرقة بين حالتين:

الحالة الأولى: إمكان الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال لأن قضاء رمضان وإن كان على التراخي عند كثير من الفقهاء، وأن صيام الست من شوال ووقته موسع طوال الشهر فيمكن الجمع بقضاء الفائت من رمضان، ثم صيام الست من شوال، وذلك لأن الواجب مقدم على النفل.

الحالة الثانية: عدم إمكان الجمع بأن ضاق شوال وبقي منه ستة أيام لا تكفي لقضاء رمضان والستة من شوال، والمختار هنا تقديم صوم الست من شوال لأن الزمان صار مضيقا بالنسبة لصوم الستة من شوال بينما موسع لقضاء رمضان.

ويستدل لذلك بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن كان ليكون على الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان».

قضاء ستة شوال هل يجوز قضاء ستة شوال في ذي القعدة الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء الازهر الشريف آخر وقت لصيام الست أيام البيض صيام ست من شوال صيام الايام البيض الأيام البيض الأيام البيض من شوال مجمع البحوث الاسلامية صيام الست من شوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم الاثنين 16-5-2022

كيفية صلاة الخسوف ودعاؤها .. سنة نبوية الأزهر يحدد وقتها وأحكامها

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

ترشيحاتنا

نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ يطالبون الحكومة بوضع بخطة لرعاية المبتكرين

وزير الاتصالات: تنمية الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات الأجنبية لها ضرورة

الكيلو بـ180 جنيها.. الفلاحين تناشد بضرورة تشديد الرقابة على محلات الجزارة

رئيس شباب البرلمان: اللعب على أرض المنافس في نهائي الأبطال ظلم للأهلي

مؤسسة تعليمية وترفيهية شاملة.. وفد بنك الاستثمار الأوروبي يشيد بمتحف الحضارة

تصدير التكنولوجيا| وزير الاتصالات : نستهدف بناء القدرات ورعاية الإبداع والتحول الرقمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيبو وبشير.. مباراة الـ 6 - 1 الأكثر قسوة في نفوس الزملكاوية

بمشاركة وزيرة الهجرة .. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر

50 عاما.. أجور أبطال إمبراطورية ميم وانسحاب محمد العربى| نوستالجيا

عيد ميلاد نانسي عجرم.. أم كلثوم سبب انطلاقها وقصة زواجها من فادي الهاشم

فيديو

الاختيار 3.. عبد الفتاح السيسي يوجه تحذيرا لـ خيرت الشاطر ومحمد مرسي

عيد ميلاد نانسي عجرم.. أم كلثوم سبب انطلاقها وقصة زواجها من فادي الهاشم

إبراهيم حسن: لن نعمل في تدريب المنتخب لهذه الأسباب.. تفاصيل

تحويل المحنة إلى منحة.. أبو العينين: الأزمة الاقتصادية العالمية تسونامي العصر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ