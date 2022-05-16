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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. لحظة توبيخ زعيم كوريا الشمالية لمسؤولين فشلوا في توصيل أدوية للشعب

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

عرضت فضائية “الحدث” مقطع فيديو يظهر فيه، لحظة توبيخ زعيم كوريا الشمالية لمسؤولين فشلوا بتوصيل أدوية للشعب.

ووفقا للفيديو، تفقد كيم صيدليات بيونغ يانغ بعد تفشي كوفيد- 19 فى بلاده، وغضب خلال الفيديو على المسئولين لتوفير الأدوية للشعب.

وفي سياق متصل، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، السبت، إن تفشي كوفيد- 19، تسبب لبلاده في كارثة كبيرة، ودعا إلى معركة شاملة للتغلب على الجائحة في الوقت الذي سجلت فيه البلاد 21 وفاة جديدة خلال يوم بين أشخاص مصابين بحمى.

واعترفت كوريا الشمالية للمرة الأولى هذا الأسبوع بتفشي كوفيد-19، وفرضت إغلاقا عاما على مستوى البلاد، لكن ليس هناك ما يشير إلى فحوص صارمة أو حملة علاج من خلال نظام الرعاية الصحية البدائي في الدولة المعزولة عالميا.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله في اجتماع طارئ لحزب العمال الحاكم، إن ”انتشار الوباء الخبيث كارثة كبيرة تحل ببلادنا لأول مرة منذ تأسيسها“.

وأضاف: ”لكن إذا لم نفقد التركيز في تطبيق السياسة الوبائية، وأمكننا الاحتفاظ بسلطة تنظيمية قوية وسيطرة قائمة على الوحدة الفكرية بين الحزب والشعب وتعزيز معركتنا ضد الوباء، فإنه يمكننا أن نتغلب على هذه الأزمة وأكثر“.

وأردف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن ”الأزمة الصحية نجمت عن عدم كفاءة وعدم مسؤولية المنظمات الحزبية في تصديها للجائحة، ويجب بذل الجهود للتغلب على تفشي المرض في أقصر وقت ممكن“.

وقال خبراء، إنه من الممكن أن تكون الأعداد المعلنة جزءا يسيرا من إجمالي الحالات في ضوء قدرات الفحص المحدودة لدى كوريا الشمالية، وإنه من الممكن أن تؤدي إلى آلاف الوفيات في واحدة من دولتين فقط ليس لديهما حملة تطعيم.

زعيم كوريا الشمالية توصيل أدوية للشعب تفشي كوفيد- 19 كوريا الشمالية الدولة المعزولة

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