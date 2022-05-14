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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تسجل 21 وفاة بفيروس كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم السبت إنه تم تسجيل 21 وفاة جديدة يوم الجمعة بسبب فيروس كورونا إضافة إلى إصابة 288100 شخص وسط تفش للمرض.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله إن تفشي فيروس كورونا يمثل ”كارثة كبيرة“.

وأمرت كوريا الشمالية بإغلاق صارم على المستوى الوطني بعد تأكيدها أول إصابة رسمية بفيروس كورونا، فيما أفادت وسائل الإعلام الحكومية عن تفشي متحور أوميكرون في العاصمة بيونج يانج ، لكنها لم تذكر عدد الحالات.

ورفضت كوريا الشمالية أي نوع من برامج اللقاح ، حتى عندما عرضت الإمدادات من قبل دول أخرى.

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بدلاً من ذلك ، سيطرت على تفشي كورونا بإغلاق حدودها، ولم تسجل أي حالة أبدًا ، على الرغم من اعتقاد الخبراء أن الفيروس موجود منذ فترة طويلة.

ويقول مراقبون إن سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة معرضون للخطر بسبب عدم وجود برنامج لقاح، حتى أنهم رفضوا عروض المجتمع الدولي لتزويد الملايين باللقاح العام الماضي.

وكانت هناك أيضًا مخاوف بشأن نظام الرعاية الصحية الفقير في كوريا الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم كيم جونج أون تعهد بالقضاء على تفشي المرض، الذي وصفته بأنه ”حالة طوارئ وطنية شديدة“ انتهكت ”جبهة الحجر الصحي“ في البلاد.

وفي الاجتماع الذي وضع الخطوط العريضة لقواعد كورونا الجديدة ، شوهد كيم يرتدي قناع وجه على شاشة التلفزيون لما يعتقد أنه المرة الأولى. سرعان ما أزالها ، بينما التزم المسؤولون الآخرون الموجودون بارتدائها.

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