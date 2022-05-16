الأهلي يزاحم الزمالك في صفقة ضم إيبوكا من إنبي.. وطولان يعترض

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم نادي إنبي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، إن إدارة التخطيط أكدت للجنوب افريقي بيتسو موسيماني تخوفها من تكرار سيناريو والتر بواليا مرة أخري مع إيبوكا خاصة أن بواليا تألق مع الجونة قبل التعاقد معه و كلفت صفقته خزينة الأهلي أكثر من 2 مليون دولار ولم يقدم مستوي مميز وتمت إعارته بعد 6 أشهر بسبب مستواه إلي الدوري التركي قبل عودته وإعارته إلي السيلية القطري .

وأوضح شبانة، أن إدارة التخطيط تجد أزمة أيضًا حاليًا في عدد الأجانب حيث هناك بواليا وبادجي معارين بخلاف الخماسي الأجنبي في الفريق والذي لم يحسم أي قرار بشأنهم في قائمة الموسم القادم .

وأشار شبانة، إلى أنه حال اتخاذ موسيماني قرار بضم اللاعب سيتم وضع سيناريوهات لا تتسبب في تكرار ما حدث في صفقة بواليا، مؤكدا أن النادي لن يدخل في أي مزاد مع الزمالك علي أي صفقة في الفترة الحالية.