جوجل وأبل تعملان على إزالة 33% من تطبيقات الهواتف بسبب الخوف من الهاكرز

تعمل الشركات الرائدة في صناعة التكنولوجيا مثل شركات جوجل Google و آبل Apple على إزالة ما يقرب من حوالي 1.55 مليون تطبيق من Google Play Store و App Store قريبا حيث تعتبر هذه التطبيقات مهجورة وتقوم بإزالتها إذا لم يتم تحديثها لمدة تزيد عن عامين متتاليين.

ويبلغ عدد هذه التطبيقات التي لا يتم استخدامها حوالي 869 ألف من التطبيقات في Google Play Store بينما يضم 650 ألف في App Store التابع لآبل بما يمثل حوالي 33 % من مجموع التطبيقات، وذلك وفقًا لما نشر موقع phonearena.

وقد اتخذت آبل وجوجل القرار في مسح كل التطبيقات التي مر عليها أكثر من سنتين دون أي تحديث بسبب أنها أكثر عرضة لخطر الاختراق وتشمل فئات التطبيقات التي من المرجح أن يتم التخلي عنها التعليم والمراجع والألعاب.

وبسبب أن تطبيقات الألعاب تعد من أكثر التطبيقات التي لم يتم تحديثها وتستهدف الأطفال والمراهقين تحديدًا، فمن المؤكد أن آبل وجوجل لن تنتظر حتى يتم اكتشاف أن العديد من الأطفال عرضة للاختراق وابتزاز الهاكرز .

كما يرجع السبب الأساسي وراء رغبة جوجل وآبل في إزالة التطبيقات القديمة نهائيا هي أن التطبيقات التي لا تتلقى تحديثا من المطورين تصبح غير قادرة للحصول على الإضافات الأمنية الأحدث التي تم إجراؤها على نظامي تشغيل أندرويد و iOS.

وربما أدى ذلك إلى شكوى عامة من المطورين للتطبيقات أنهم لا يجدون شيئا يحتاج التحديث بعد إصدار التطبيق مما يصل إليهم شعور أن جوجل وآبل تستهدفهم بشكل غير عادل وتضيق حصارها عليهم.