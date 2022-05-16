فرز الأصوات اليوم وإعلان النتائج والتظلم الثلاثاء .. انطلاق ماراثون انتخابات المنظمات النقابية ومجالس إدارة الشركات |صور

انطلاق ماراثون المرحلة الأولي لانتخابات المنظمات النقابية ومجالس إدارة الشركات



وزير القوي العاملة يطمئن المرشحين كل من يتقدم بطعن

يتم دراسته من قبل القاضي بشفافية مطلقة وحيادية تامة

1.9 مليون عضو جمعية عمومية يثنون علي سير العملية الانتخابية والتنظيم

وتوفير أماكن لانتظار واستراحة العمال

فرز الأصوات اليوم وإعلان النتائج والتظلم منها غدا الثلاثاء



انطلق ماراثون المرحلة الأولي من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين، حيث فتحت لجان الاقتراع السري المباشر أبوابها بمواقع العمل المختلفة علي مستوى 27 محافظة للإعلان ببدء انتخابات دورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، فضلا عن المشرفين من جانب المرشحين، وبتنظيم من وزارة القوي العاملة وفقا للقانون على العملية الانتخابية .

إجراءات أمنية مشددة

وقد شهدت اللجان منذ الصباح الباكر إقبالًا كثيفًا ، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة ، حيث يشارك في عملية التصويت ، مليوناً و995 ألفاُ 837 عاملا أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في هذه المرحلة ، لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة.

وزير القوي العاملة يطمئن المرشحين

وطمأن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، المرشحون في هذه الانتخابات أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج ، وأن كل من تقدم بطعن تم دراسته من قبل القاضي ،مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

العمال مبسوطين

وأثنى العمال المشاركين في التصويت على سير العملية الانتخابية بما تتمتع به من هدوء وتنظيم في الدخول والإدلاء بالأصوات في سرية تامة من قبل تنظيم القوى العاملة على اللجان ، وتوفير أماكن لانتظار واستراحة العمال ، مقدمين الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان على توجيهاته وقراراته التي ستثري الحركة العمالية المصرية بتنظيم نقابي قادر على الدفاع عن مكتسبات العمال وحقوقهم في جميع القطاعات.

موعد الغلق

وتستمر عملية الانتخاب حتى قفل باب الصناديق في تمام الساعة الخامسة من مساءً اليوم تمهيدا لإجراء فرز أصوات الفائزين وإعلان النتائج والتظلم منها غدا الثلاثاء، ثم البت في التظلم بعد غد الأربعاء ، تمهيدا لإيداع الأوراق يومي الخميس والجمعة (20 و21 مايو الجاري).

وتشمل المرحلة الأولى ١٥ تصنيفاً نقابياً للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.



ويتابع وزير القوى العاملة ، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة عملية سير العملية الانتخابية والإدلاء بالأصوات للاختيار ما بين المترشحين بالتصنيفات النقابية المذكورة في 27 محافظة .

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