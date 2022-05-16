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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي ربيع يروج لفيلمه زومبي بصور جديدة

على ربيع وفيلم زومبى
على ربيع وفيلم زومبى

نشر الفنان على ربيع صورا جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام من فيلمه الجديد “زومبى” والذى يعرض حاليا فى السينما. 

وعلق على ربيع قائلا: "فيلم زومبى فى كل سينمات مصر".

ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

على ربيع وفيلم زومبى 

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.

على ربيع وفيلم زومبى 
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