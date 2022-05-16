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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية.. إعدام 4 أطنان أغذية فاسدة وغلق 48 منشأة مخالفة

أغذية فاسدة
أغذية فاسدة

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإدارات المعنية في المديرية بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، قامت بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بأولاد صقر، والصالحية، والقنايات، وبلبيس، وفاقوس، الإبراهيمية، وديرب نجم، وكفر صقر، بحملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بهذه المراكز والمدن.

وأسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط ٤٨ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم ١٠ منشآت بأولاد صقر، وعدد ٨ منشآت بالقنايات، و ١٠ منشآت ببلبيس، و ١٧ منشأة بفاقوس، و ٢ بديرب نجم، ومنشأة بكفر صقر، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

كما أسفرت عن إعدام ٤ طن و١٩ كجم مخللات وأسماك ولحوم مجمدة ولحوم معدة للبيع وهوالك دجاج وأغذية مختلفة وعصائر وألبان وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٧٤ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ١٢٣ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بتلك الإدارات.

 

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وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

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