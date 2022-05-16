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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ذهبيتان و5 فضيات حصاد أبطال زعيم الثغر في بطولة العالم للسباحة بالزعانف

ذهبيتان و خمس ميداليات
ذهبيتان و خمس ميداليات فضية حصاد أبطال زعيم الثغر في بطولة

حقق سباحو نادي الاتحاد السكندري  نتائج رائعة خلال مشاركتهم فى بطولة العالم للأندية التى  أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية وانتهت فعالياتها  أمس. 

 وتصل البعثة إلى الاراضى المصرية غدا الثلاثاء 17 مايو. 

وحصل أبطال نادى الاتحاد السكندرى على ميداليتين ذهبيتين وخمس ميداليات فضية.      

سباح نادى الاتحاد السكندرى عمر الكسار حقق المركز الأول وحصل على الميدالية الذهبية فى سباق 200 متر مانو  وسباق 100 متر مانو ، و المركز الثانى والميدالية الفضية في سباق 50 متر مانو.    

أما سباح نادى الاتحاد السكندرى عمر الماس حقق المركز الثانى وحصل على الميدالية الفضية فى سباق 800 متر مانو . 

وفازت السباحة دارين فراس بالمركز الثانى فى ثلاث سباقات وحصلت على ثلاث ميداليات فضية فى سباقات" 50 _ 100 _ 400 " متر مانو. 

وأشاد رئيس البعثة  إبراهيم شعبان عضو مجلس الإدارة  بالكابتن حسن هانى المدير الفني للفريق و الذى كان لمجهوداته عظيم الأثر في تحقيق هذه النتائج المتميزه لأبطال زعيم الثغر . 

نادي الاتحاد السكندري بطولة العالم رئيس الاتحاد السكندري الولايات المتحدة

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