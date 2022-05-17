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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد التين الشوكي للصحة الجنسية وأضرار الإفراط فيه

التين الشوكي
التين الشوكي

فوائد التين الشوكي للجسم .. يُعرف التين الشوكي أيضًا بالصبار، وهو فاكهة صيفية لها العديد من الفوائد الصحية؛ نظرًا لغناه بالعناصر المفيدة التي تساعد في علاج عدد من الأمراض المستعصية.

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كشف موقع هيلثي عن فوائد التين الشوكي :

 يحتوي على نسبة عالية من الألياف مما يسهم في الشعور بالشبع ويؤدي إلى إنقاص الوزن.
غني بالمعادن والفيتامينات وخاصة فيتامينات B و C.
يساعد التين الصبار على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم ، ويوصى به لمرضى القلب والأوعية الدموية.
مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني لاحتوائه على الألياف التي تقلل من فرص الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم.
تقوية جهاز المناعة لأنه غني بالزنك والسيلينيوم والحديد.
يعزز صحة الدماغ ويمنع الضمور العقلي لاحتوائه على فيتامينات B و C.
يقي من نزلات البرد والزكام لاحتوائه على فيتامين سي.
يساعد في تكوين أنسجة العضلات.
يقوي جهاز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض.


ما هي اضرار التين الشوكي؟


بعد أن تعرفنا على فوائد التين الشوكي للجسم ، ما هي أضرار التين، يمكننا التعرف عليها الآن. 

يحتوي التين الشوكي على بذور يصعب هضمها ، والتي يمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم والإمساك عند تناولها بكثرة.
قد يؤدي الاستهلاك المفرط للصبار إلى انخفاض نسبة السكر في الدم.
قد يؤدي إلى زيادة حجم البراز وانسداد الأمعاء .
في بعض الحالات يؤدي إلى التورم.


من لا يستطيع أكل التين الشوكي ؟
المريض قبل الجراحة بأسبوعين.
انتبه لمستويات السكر لدى مرضى السكر الذين يتناولون أدوية مخفضة لمرض السكر.
لا يمكن للطفل تناول أكثر من حبتين يوميًا ، ويمكن للشخص البالغ تناول 5 حبات.


فوائد التين الشوكي للجنس


يساعد التين الشوكي على خفض مستويات السكر في الدم ، مما يؤثر بشكل مباشر على الصحة الجنسية.
يساعد مستوى السكر الطبيعي في الجسم على أداء جنسي أفضل.
التين الصبار يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، وهذا له تأثير إيجابي على الصحة الجنسية في الجسم.
يساعد على الصحة الجنسية للذكور حيث يساهم في علاج تضخم البروستاتا وسرطان البروستاتا.

الوزن السكري تأمين انقاص الوزن الفيتامينات جهاز المناعة الأوعية الدموية عسر الهضم فيتامين سي ​​​​​​​health

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