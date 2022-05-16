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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وديا.. الإسماعيلي يفوز على بلبيس استعدادا لـ البنك الأهلي

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على بلبيس بهدف نظيف أحرزه سايكو كونتيه، فى المباراة الودية التى أقيمت عصر الإثنين على ملعب الإسماعيلية، تحضيرا لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري العام.

لعب الفريق بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وأحمد مصطفي ومحمد نصر ومحمود البدري ومحمد دسوقي فى خط الدفاع وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع ومدحت فقوسه وسايكو كونتيه فى خط الوسطوكارميلو ألجاراناز فى خط الهجوم.

وفى الشوط الثاني شارك كلا من عمر رضوان فى حراسة المرمي ومحمود عبد الله وشادي ماهر وعبد الله محمد ومروان حمدي وخالد النبريصي ومحمود عبد العاطي دونجا وجان موريل وحازم مرسي وأبو بكر حمزة وحسن صابر.

وسعي الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، فى الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين من خلال الاطمئنان على أعضاء الفريق الذين لم يشاركوا فى المباراة الأخيرة ضد سيراميكا كليوباترا بجانب منحهم حساسية اللقاءات تحسبا للإستعانة بخدمات أي منهم.

ويستعد الدراويش فى الوقت الحالي لملاقاة البنك الأهلى يوم الأحد المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الجولة العشرين من عمر المسابقة المحلية.

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