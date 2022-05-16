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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

، لتقديم واجب العزاء .. رئيس الإمارات يستقبل ولي العهد السعودي

صدى البلد

استقبل الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي الذي وصل أبوظبي، اليوم الاثنين، لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم البيان التالي:"بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم الاثنين 15 / 10 / 1443 الموافق 16 / 5 / 2022م، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله".

الأمير خالد بن سلمان يعزي الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

الملك سلمان وولي العهد السعودي ينعيان الشيخ خليفة بن زايد

وكان الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفياً قبل يومين برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب ولي العهد خلال الاتصال عن العزاء والمواساة للشيخ محمد بن زايد في وفاة الشيخ خليفة، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما عبر ولي عهد أبوظبي عن الشكر والتقدير لولي العهد على عزائه ومواساته لهم في الفقيد، وفق ما نقلته "واس".

الامارات ولي العهد السعودي بن سلمان بن زايد خادم الحرمين

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