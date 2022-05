مد فترة التقدم لمشروعات المقترحات البحثية للأعوام 2023-2025 حتى 20 يونيو

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انه تم مد فترة التقديم للمشروعات البحثية المعلن عنها فى إطار بروتوكول التعاون العلمى بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، بقبول مقترحات بحثية للأعوام (2023-2025)، وذلك حتى 20 يونيو 2022 طبقا للشروط والمتطلبات الآتية: مجالات التعاون خلال الاتفاقية مع المؤسسة التي يجب التقديم فيها خلال هذا الإعلان:

Earth Science

Life Science related areas:

1) Microbiology

2) Agriculture and crop science

3) Plant protection

4) Animal husbandry

5) Bioinformatics







واوضحت أن مجالات التعاون في اطار التعاون الدولي للتنمية المستدامة المستدامة (SDIC) بالتعاون مع المؤسسة ضمن اطار مبادرة الحزام والطريق للامم المتحدة في المجالات الاتية:

1. Interconnections between water, food, and ecosystem security

2. Ecological approaches to achieve carbon neutrality

3. Global changes and environmental disaster risks in “silk road” economic zone





واشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات يرجى الدخول على هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls/china-2/