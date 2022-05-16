شرفتوا مصر كالعادة .. سيف زاهر يهنئ الأهلي بـ بطولة أفريقيا للطائرة

هنأ الإعلامى سيف زاهر ، النادى الأهلى على تتويج الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة، بلقب بطولة إفريقيا للأندية رقم 40 المقامة في تونس خلال الفترة من 5 وحتى 18 مايو الجاري.

وكتب سيف زاهر عبر تويتر: “ألف مبروك لرجال طائرة النادي الأهلي 🦅🏐 أبطال أفريقيا 🏆🌍.. شرفتوا مصر 🇪🇬 كالعادة ".

وتوج الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، بلقب بطولة إفريقيا للأندية رقم 40 المقامة في تونس خلال الفترة من 5 وحتى 18 مايو الجاري.

وحصد المارد الأحمر، اللقب عقب تغلبه على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 3 - 1، في اللقاء الذي أقيم على صالة قليبية بـ تونس.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 22، 25 - 22، 24 - 26، 25 - 17".

وشهد اللقاء حضورا كثيفا من الجماهير التونسية لمؤازرة الترجي.

وحقق المارد الأحمر اللقب الخامس عشر في تاريخه بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه الصفاقسي التونسي برصيد 6 ألقاب.

وضمت قائمة الأهلي كلًا من "عبد الله عبد السلام - أحمد صلاح - حسام الدين يوسف - أحمد قطب - عبد الحليم فهيم "عبو" - محمد عادل - عبد الرحمن سعودي - محمد عبد المحسن - أحمد سعيد - الأمريكي جاريث مواجاتوتيا - أحمد عبد العال - عبد الرحمن الحسيني - محمد معوض - محمد رمضان".