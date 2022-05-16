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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرفتوا مصر كالعادة .. سيف زاهر يهنئ الأهلي بـ بطولة أفريقيا للطائرة

فريق طائرة الأهلي
فريق طائرة الأهلي

هنأ الإعلامى  سيف زاهر ، النادى الأهلى على تتويج الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة، بلقب بطولة إفريقيا للأندية رقم 40 المقامة في تونس خلال الفترة من 5 وحتى 18 مايو الجاري.

وكتب سيف زاهر عبر تويتر: “ألف مبروك لرجال طائرة النادي الأهلي 🦅🏐 أبطال أفريقيا 🏆🌍.. شرفتوا مصر 🇪🇬 كالعادة ". 

وتوج الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، بلقب بطولة إفريقيا للأندية رقم 40 المقامة في تونس خلال الفترة من 5 وحتى 18 مايو الجاري.

وحصد المارد الأحمر، اللقب عقب تغلبه على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 3 - 1، في اللقاء الذي أقيم على صالة قليبية بـ تونس.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 22، 25 - 22، 24 - 26، 25 - 17".

وشهد اللقاء حضورا كثيفا من الجماهير التونسية لمؤازرة الترجي.

وحقق المارد الأحمر اللقب الخامس عشر في تاريخه بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه الصفاقسي التونسي برصيد 6 ألقاب.

وضمت قائمة الأهلي كلًا من "عبد الله عبد السلام - أحمد صلاح - حسام الدين يوسف - أحمد قطب - عبد الحليم فهيم "عبو" - محمد عادل - عبد الرحمن سعودي - محمد عبد المحسن - أحمد سعيد - الأمريكي جاريث مواجاتوتيا - أحمد عبد العال - عبد الرحمن الحسيني - محمد معوض - محمد رمضان".

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