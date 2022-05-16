مودي الجارحي: دعم الإدارة والجماهير كلمة السر في تتويج الأهلي بدوري سوبر السلة

عبر مودي الجارحي، كابتن الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز بلقب بطولة دوري السوبر، مؤكدًا أن الجميع تعاهد منذ بداية الموسم على بذل أقصى ما يمكن من مجهود من أجل إسعاد الجماهير.

وأشار إلى أن فريق «رجال سلة الأهلي» واجه صعوبات في المباراة الفاصلة أمام الاتحاد السكندري، إلا أن رجال الأهلي نجحوا في التفوق وحسم البطولة لصالحهم.

ووجه الجارحي الشكر إلى مجلس إدارة النادي وجماهير الأهلي على المساندة والدعم خلال الفترة الماضية الذي كان سببًا مباشرًا في التتويج بالألقاب.

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بطلًا لدوري السوبر للمحترفين لكرة السلة موسم 2021/2022 بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الخامسة ضمن سلسلة «best of 5» بنتيجة 88-75، في المباراة التي جمعتهما على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

