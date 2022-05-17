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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

منذ قليل.. نشوب حريق بمنزل من طابقين في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشب حريق بمنزل مكون من طابقين، بقرية عزبة الحما، بمركز طما شمال محافظة سوهاج، منذ قليل، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء؛ للسيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى بقية المنازل المجاورة، وبالفعل قد تمكنت من ذلك.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بمنزل بقرية عزبة الحما دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في منزل مكون من طابقين، ملك المدعو (خالد السيد- 45 سنة- ويقيم بقرية عزبة الحما)، وبسؤاله قرر حدوث الواقعة إثر حدوث ماس كهربائي من إحدى الأجهزة الكهربائية بالمنزل.

تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى بقية المنازل المجاورة، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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