بالرغم من الأزمات.. الإحصاء: معدل البطالة في مصر يشهد انخفاضا تدريجيا

قال طاهر صالح، رئيس قطاع الاحصائيات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن معدل البطالة في مصر يشهد انخفاضا تدريجيا الفترة الحالية، بالرغم من الازمات التي يشهدها العالم مثل كورونا.



وأضاف "طاهر صالح" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي ، أن الدولة نجحت في تخطي أزمة فيروس كورونا، وبدأت في تخفيف القيود الاحترازية، منوها بأن نسبة البطالة انخفضت بشكل واضح داخل قطاع التشييد والبناء، لما تقوم به الدولة حاليا من مشروعات ضخمة.

واسترسل : نسبة البطالة في قطاع الصناعات التحويلية قل بشكل واضح أيضا، حيث نجح القطاعين في جذب مايقارب من ٢٣٠ ألف عامل.

وشدد على أن نسب البطالة في الريف مازالت مستقرة، منوها بأن معدل البطالة في الريف أقل بكثير من الحضر.

وأوضح أن الرقمنة والتخصصات الحديثة هم الأبرز طلبا في قطاعات سوق العمل، مشيرا إلى أن خريجي كليات الحقوق والآداب هم الأقل حصولا على الوظائف، على عكس الكليات والمعاهد التكنولوجية.