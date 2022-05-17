رويترز: تحذيرات من أزمة عالمية بسبب المواد الغذائية نتيجة الحرب على أوكرانيا

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن مستوردي القمح في آسيا يتسابقون على الإمدادات بعد حظر التصدير الهندي.

فيما نقلت رويترز، تحذيرات منظمة اليونيسف من وقوع أزمة سوء تغذية "كارثية" للأطفال بسبب حرب أوكرانيا وزيادة الأسعار.

وقفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي جديد، أمس الإثنين، بعد أن قررت الهند حظر تصديره، بعدما ضربت موجة الحر المحصول.

وحسب قناة “روسيا اليوم” فإن سعر القمح ارتفع إلى 435 يورو “453 دولارًا” للطن مع افتتاح السوق الأوروبية.

وقالت نيودلهي في مطلع الأسبوع إنها حظرت تصديره، حيث شهدت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، أشد موجة حر في شهر مارس على الإطلاق.

وقد أعربت السلطات عن مخاوفها بشأن الأمن الغذائي للأمة 1.4 مليار نسمة وسط انخفاض الإنتاج وارتفاع حاد في الأسعار العالمية.

