درة تشارك متابعيها آخر يوم تصوير لمسلسل المتهمة

أعلنت الفنانة التونسية درة عن انتهاء تصوير مسلسلها الجديد المتهمة ، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وعلقت درة قائلة: "‏من آخر يوم تصوير مسلسل المتهمة..شكرا لكم جميعا و للي مش معانا هنا كمان…انتظرونا قريبا ".



وروجت درة لمسلسلها الجديد "المتهمة" المقرر عرضه قريبا علي منصة شاهد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

المسلسل بطولة درة للعمل كأول مسلسل يعرض على منصة شاهد يحمل اسمها، حيث قدمت خلال الفترة الماضية بطولة حدوتة «غالية» من مسلسل «زي القمر» وعرض على قناة الحياة.

وتقدم درة في مسلسل المتهمة 10 حلقات سيعرضوا خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة دياب وعلي الطيب وإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة.