محافظة القاهرة تطلق قافلة طبية في المعصرة بالتعاون مع الصحة.. اليوم

تستمر اليوم، الثلاثاء، القافلة الطبية التي تنظمها محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لليوم الثاني على التوالي، للكشف والعلاج مجانا ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وتنطلق القافلة في محافظة القاهرة بمركز طبي المثلثات بحدائق حلوان في حي المعصرة، وتضم جميع التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة.

كما تشمل القافلة خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية.

كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.