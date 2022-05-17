"فودة" يتابع سير لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه، محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، لجان امتحانات الصف الثاني الثاني بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، لمتابعة سير وانتظام الامتحانات.



ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية ورقي وإلكتروني، وسط إجراءات احترازية مشددة.



وأجرى محافظ جنوب سيناء حوارا مع الطالبات حول سهولة أو صعوبة الأسئلة، واكدت الطالبات أن الأسئلة مناسبة لجميع المستويات، وتراعي الفروق الفردية.



وأكد المحافظ على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتطهير والتعقيم الدوري للجان عقب انتهاء كل امتحان، وتواجد مسؤول الصحة في اللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب ، وتوفير الرعاية اللازمة لهم.



ووجه المحافظ بتوفير احتياجات الطلاب، وتيسير أداء الامتحانات، إلى جانب مراعاة توفير الهدوء والراحة النفسية لهم، وتحقيق التباعد الآمن بينهم.



ومن جانبه قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، إن أسئلة الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة من المناهج الدراسية التي جرى دراستها خلال الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لم تتلقى أي شكوى من الامتحانات منذ بدايتها وحتى اليوم.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن نسبة الدخول على المنصة في الامتحانات الإلكترونية الصفي الأول والثاني الثانوي بلغت 100%،.

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فودة في اللجان

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