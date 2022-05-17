توقعات الجماهير لمباراتي الزمالك والأهلي في الدوري.. فيديو

تستكمل اليوم، الثلاثاء، وغدا، الأربعاء، مباريات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، بإقامة مباراتين غاية في القوة والإثارة، حيث يلتقى الزمالك نظيره طلائع الجيش، فيما يواجه الأهلي البنك الأهلي.

عدسة “صدى البلد” استطلعت آراء الجماهير في توقعاتهم لنتائج تلك المباريات المرتقبة.

قال حسام: "مواجهة الزمالك والطلائع صعبة للغاية، وأتوقع فوز الطلائع وهذا واقع كما فاز على الأهلي من قبل، فالطلائع أصبح فريقا مخيفا لقطبي الكرة المصرية".

وأضاف: “بينما أتوقع فوز الأهلي على البنك الأهلي، حيث إن اللاعبين سوف يظهرون أفضل أداء لديهم استعدادًا لمباراة الوداد”.

بينما قال كريم: "أتوقع تعادل الزمالك مع الطلائع، وفوز الأهلي على البنك الأهلي".

بينما توقع علي فوز الزمالك على الطلائع، وخسارة الأهلي من البنك الأهلي.