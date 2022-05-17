حادث مروع وصادم .. شاهد| مراهق روسي يدهس أطفال مدرسة بسيارته

وثق مقطع فيديو مروع وصادم لحظات دهس مراهق روسي يبلغ من العمر 18 عاماً ، عدد من المشاة عبر مفترق طرق في بلدة فيكسا بنيجني نوفجورود أوبلاست، غرب روسيا.

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، فإن كاميرات المراقبة أظهرت تعدي السائق الروسي في مرحلة المراهقة، الضوء الأحمر لإشارة المرور في ذات الوقت الذي يعبر فيه أطفال مدرسة الطريق.

وبشكل مخيف وسريع طار 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و 16 عاما في الهواء عندما دهسهم سيارته من نوع «Lada Priora» حيث اصيبوا بإصابات خطيرة ونقلوا إلى مستشفى منطقة فيكسا المركزية على الفور.

وبعد أقل من دقيقة أعقب الحادث حالة من الفوضى حيث ركض الشهود تجاه الأطفال المصابين والممددين جميعاً على الأرض لمساعدتهم ثم شوهدت سيارة شرطة تقف أمام معبر الحمار الوحشي.

وأصيب الضحيتان - فتاتان وصبي من مواليد 2013 وفتاة من مواليد 2007 - بدرجات متفاوتة بينما بقي ثلاثة من الأربعة في المستشفى.

من جانبها، أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن هذا ربما كان بسبب سرعته العالية في ذلك الوقت أو عدم وجود نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

ويحقق مكتب المدعي العام في إقليم نيجني نوفغورود في القضية الآن دون ذكر لاسم السائق.