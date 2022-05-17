معهد الاقتصاد الزراعى: تصدير منتجاتنا لـ اليابان يثبت جودة المنتج المصرى

قال على عبد المحسن، مدير معهد الاقتصاد الزراعى، إن مصر فتحت أسواقا جديدة لمنتجاتها الزراعية في الأعوام الأخيرة، ونجحنا في الوصول إلى نحو 38 سوقا جديدا للصادرات الزراعية، ومن أهمها سوق اليابان.

وأكد “عبد المحسن”، خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن الوصول إلى السوق الياباني يعد شهادة فى حق المنتجات المصرية وأنها مطابقة للمواصفات العامة، موضحا أنه يتم تصدير بعض الموالح والخضروات، كما نصدر بعض المنتجات الزراعية للصين أيضاً.

وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية تصل إلى 150 دولة، ولكل دولة منهم مواصفاتها، ففي البطاطس مثلا تحب الدول العربية الحجم الكبير، ولكن الدول الأوروبية تحب الحجم الصغير والتي تصلح فى التحمير.

وأشار إلى أننا “نراعي الأذواق العالمية بكل اختلافاتها، ولكن الجودة أمر أساسي ومشترك في كل الصادرات، كما نعمل على تنويع الصادرات”، متباعا: "كنا نصدر منتجات طازجة فقط، لكننا الآن نصدر صادرات مجمدة ومجففة أيضا، بالإضافة إلى الصادرات المصنعة".