وزيرة التخطيط: مبادرة تطوير التجمعات الحضرية تتسق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية

يستفيد منها 4 مليون مواطن..

عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية" والتي تستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بخطة العام المالي القادم، وذلك خلال مناقشة خطة 22/2023 اليوم أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية" تهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في الريف والحضر؛ بما يعزز الشعور بالرضا المجتمعي، والاتساق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ بما يساهم في سد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن المبادرة تأتي كواحدة ضمن عدد من مبادرات وبرامج التنمية المكانية التي تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 22/2023، مؤكدة سعي وزارة التخطيط الدائم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في إطلاق المبادرات والبرامج التنموية التي من شأنها تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين مختلف المناطق، وتعظيم الاستفادة منها، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن المُبادرة ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال دراسة مؤشرات أداء حالة التنمية في الوقت الحالي، ووضع خطة متكاملة لتحسين معدلات إتاحة الخدمات الأساسية في مدن المراكز، أسوة بمثيلاتها المُستهدفة في قرى "حياة كريمة".

وأوضحت وزيرة التخطيط ، إلى أن المبادرة تضم نحو 75 تجمعًا حضريًا في نطاق محافظات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، وعددها 20 محافظة هي (الأقصر، أسوان، سوهاج، أسيوط، قنا، بني سويف، الوادي الجديد، المنيا، الفيوم، الغربية، المنوفية، دمياط، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية)، ويستفيد منها نحو 4 مليون مواطن، وتبلغ الاعتمادات المالية للمبادرة 10 مليار جنيه.

وذكرت الدكتورة هالة السعيد، أن المبادرة تستهدف قطاعات رئيسية هي مياه الشرب والصرف الصحي، التعليم (إنشاء وتطوير المدارس)، الصحة (وحدات الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات المركزية)، الشباب والرياضة (مراكز الشباب، والأندية)، فضلاً عن مشروعات التنمية المحلية (رصف الطرق داخل المدن، تطوير الأسواق والمواقف، ومناطق الحرف والورش)، موضحة أن المستهدفات الأولية للمبادرة خلال العام المالي القادم، تشمل استكمال تنفيذ 35 مشروع لمياه الشرب والصحي بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وتطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية بتكلفة 2,4 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 8 آلاف فصل في كل المراحل التعليمية.