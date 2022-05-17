عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يستفيد منها 4 مليون مواطن..

وزيرة التخطيط: مبادرة تطوير التجمعات الحضرية تتسق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية" والتي تستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بخطة العام المالي القادم، وذلك خلال مناقشة خطة 22/2023 اليوم أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية" تهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في الريف والحضر؛ بما يعزز الشعور بالرضا المجتمعي، والاتساق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ بما يساهم في سد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن المبادرة تأتي كواحدة ضمن عدد من مبادرات وبرامج التنمية المكانية التي تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 22/2023، مؤكدة سعي وزارة التخطيط الدائم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في إطلاق المبادرات والبرامج التنموية التي من شأنها تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين مختلف المناطق، وتعظيم الاستفادة منها، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن المُبادرة ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال دراسة مؤشرات أداء حالة التنمية في الوقت الحالي، ووضع خطة متكاملة لتحسين معدلات إتاحة الخدمات الأساسية في مدن المراكز، أسوة بمثيلاتها المُستهدفة في قرى "حياة كريمة".

وأوضحت وزيرة التخطيط ، إلى أن المبادرة تضم نحو 75 تجمعًا حضريًا في نطاق محافظات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، وعددها 20 محافظة هي (الأقصر، أسوان، سوهاج، أسيوط، قنا، بني سويف، الوادي الجديد، المنيا، الفيوم، الغربية، المنوفية، دمياط، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية)، ويستفيد منها نحو 4 مليون مواطن، وتبلغ الاعتمادات المالية للمبادرة 10 مليار جنيه. 

وذكرت الدكتورة هالة السعيد، أن المبادرة تستهدف قطاعات رئيسية هي مياه الشرب والصرف الصحي، التعليم (إنشاء وتطوير المدارس)، الصحة (وحدات الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات المركزية)، الشباب والرياضة (مراكز الشباب، والأندية)، فضلاً عن مشروعات التنمية المحلية (رصف الطرق داخل المدن، تطوير الأسواق والمواقف، ومناطق الحرف والورش)، موضحة أن المستهدفات الأولية للمبادرة خلال العام المالي القادم، تشمل استكمال تنفيذ 35 مشروع لمياه الشرب والصحي بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وتطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية بتكلفة 2,4 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 8 آلاف فصل في كل المراحل التعليمية.

هالة السعيد تطوير التجمعات الحضرية وزيرة التخطيط حياة كريمة مجلس النواب فخرى الفقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

حيلة شيطانية.. كيف قتلت سيدة زوجها مريض القلب بمنطقة الظاهر

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

مطار القاهرة يضبط أدوية أورام مهربة من واشنطن مع راكبة.. صور

أبرزها تقوية القلب والعضلات.. تعرف على فوائد حمام ملح إبسوم

القصير: تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة بالسعر العالمي وقت البيع

السيسي: الأخوة المسيحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي

وزيرة التخطيط: مبادرة تطوير التجمعات الحضرية تتسق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية

زادت ولا قلت.. فرص العمل بالصناعة والزراعة تثير جدلا بين وزيرة التخطيط والنواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل إمام.. مشوار حافل بالإنجازات بدأه من المنصورة حتى أصبح الزعيم

مرتديًا 111 تي شيرت.. رجل يركض لمدة 3 ساعات لسبب مدهش

بالصور.. ما الذي يحدث بكوريا الشمالية؟.. استنفار بالجيش لمنع أخطر ظهور لكورونا

وزير الدفاع يشهد "صمود - 1" بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

فيديو

الأرصاد تحذر من عودة الشتاء.. ما القصة

تفاصيل درجات الحرارة والطقس اليوم.. لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وزير الدفاع يشهد "صمود - 1" بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

ظهر بوجه منتفخ .. جدل حول إصابة الرئيس الروسي بوتين بمرض خطير

المزيد

ساحة رأي

غيوم السماء تعكس مآسي الأرض.. صغُرت بما رحُبت!

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ