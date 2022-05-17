يعانى من اكتئاب .. الداخلية تكشف تفاصيل محاولة صيدلى الانتحار بالاسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" يظهر خلاله صاحب الحساب المشار إليه حال قيامه بتناول كمية من الأقراص محاولاً الإنتحار لكونه يعانى من مرض نفسى.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه (صيدلى ، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) ، وبسؤاله قرر أنه يعانى من مرض نفسى "إكتئاب" ويعالج منه منذ فترة بسبب خلافات أسرية ، وعلى إثر ذلك قام بتناول جرعة زائدة من الأقراص المهدئة إعتقاداً منه أنها تساعده على النوم ، وحال شعوره ببعض الآلام توجه لإحدى المستشفيات وتم عمل اللازم له وخرج عقب تحسن حالته الصحية، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.