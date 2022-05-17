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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولون أمريكيون: اقتراح بفرض جمارك على النفط الروسي بدلا من حظره‎‎

أمريكا ستقترح فرض
أمريكا ستقترح فرض جمارك على النفط الروسي بديلا لحظره‎‎

قال مسئولون في وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنهم يعتزمون طرح فكرة قيام الدول الأوروبية بفرض رسوم جمركية على النفط الروسي خلال اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة السبع هذا الأسبوع باعتباره بديلا سريعا للحظر النفطي الكامل.

ويبحث المسئولون في الاتحاد الأوروبي الآن، حظر النفط الروسي على مراحل؛ ردًا على حرب روسيا في أوكرانيا، لكن مخاوف دول أوروبا الشرقية بشأن الإمدادات تمثل عقبة كبيرة أمام تلك الخطط.

وقال مسئولو وزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين في بروكسل قبيل اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، إن آلية الجمارك ستستهدف بقاء النفط الروسي في السوق لكنها تحد من العائد الذي سيتدفق إلى موسكو من صادراتها النفطية.

وكانت انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع مقاومة المجر لمسعى في الاتجاه الأوروبي يهدف لحظر واردات النفط الروسية.

وهذه الخطوة قد تؤدي لتراجع الإمدادات العالمية، فضلا عن إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2% إلى 114.02 للبرميل بحلول الساعة 0327 بتوقيت جرينتش، بحسب وكالة ”رويترز“.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.3% إلى 113.85 دولار للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من 2%، يوم الإثنين، في أعقاب قفزة بنسبة 4% يوم الجمعة.

وفشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، في جهودهم للضغط على بودابست لتغيير موقفها الرافض لمقترح فرض حظر نفط على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ويتطلب تمرير هذا المقترح موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.

والإثنين، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، إنه ”لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن حزمة سادسة من العقوبات على روسيا“.

وأضاف بوريل للصحفيين في تصريحات نقلتها ”رويترز“: ”لسوء الحظ، لم يتسن التوصل إلى اتفاق اليوم“.

وأشار إلى أن ”وزراء الخارجية قرروا، مع ذلك، تقديم 500 مليون يورو إضافية لشراء أسلحة لدعم كييف“، ليصل إجمالي الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض إلى ملياري يورو.

وقبل ذلك، أعلنت المجر أن تكلفة وقف مشترياتها من النفط الروسي تتراوح بين 15 و18 مليار يورو، وطالبت بإعفائها من حظر النفط الذي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقراره.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيّارتو، خلال مؤتمر صحفي نقل عبر صفحته على ”فيسبوك“ إثر لقاء مع نظرائه الأوروبيين، إن وقف مشتريات النفط من روسيا سيؤدي إلى ”زيادة عامة في الأسعار بنحو 50 إلى 60%“ في المجر.

وأضاف الوزير: ”يحق للمجريين أن يتوقعوا اقتراحا لتمويل الاستثمارات (في بنى تحتية جديدة) وتعويض ارتفاع الأسعار، وتكلفتها الإجمالية نحو 15 إلى 18 مليار يورو“.

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