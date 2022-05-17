بمشاركة 30 شركة متخصصة.. وزير التموين يفتتح معرض تكنولوجيا صناعة الحبوب

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي معرض تكنولوجيا صناعة الحبوب في أرض المعارض بمدينة نصر في القاهرة.

ويضم المعرض أكثر من 30 شركة متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحبوب لعرض الآلات وحلول التصنيع المتطورة في صناعة الحبوب المتطورة والحديث.

وتفقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أجنحة المعرض والمعروضات، يرافقه أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين وبحضور ممثلي المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير المركز رمضان الشحات.

وهنأ الوزير العارضين ومنظمي المعرض بنجاح التنظيم وما يتضمنه المعرض من تكنولوجيا متطورة في صناعة مهمة وتمثل قطاع مهم في الاقتصاد المصري لما تلبيه من احتياجات مهمة للمستهلك المصري.