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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمشاركة 30 شركة متخصصة.. وزير التموين يفتتح معرض تكنولوجيا صناعة الحبوب

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي معرض تكنولوجيا صناعة الحبوب في أرض المعارض بمدينة نصر في القاهرة.

ويضم المعرض أكثر من 30 شركة متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحبوب لعرض الآلات وحلول التصنيع المتطورة في صناعة الحبوب المتطورة والحديث.

وتفقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أجنحة المعرض والمعروضات، يرافقه أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين وبحضور ممثلي المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير المركز رمضان الشحات.

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وهنأ الوزير العارضين ومنظمي المعرض بنجاح التنظيم وما يتضمنه المعرض من تكنولوجيا متطورة في صناعة مهمة وتمثل قطاع مهم في الاقتصاد المصري لما تلبيه من احتياجات مهمة للمستهلك المصري.

وزارة التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين علي المصيلحي ارض المعارض Finance Real Estate

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