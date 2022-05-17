جنايات الإسكندرية: الحبس 6 أشهر لمندوب مبيعات بتهمة تهديد راقصة والتشهير بها

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مندوب مبيعات بالحبس لمدة 6 أشهر، بعد اتهامه بتهديد والتشهير براقصة، صاحبة "كباريه".

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المطلب محمد نصر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد والمستشار أسامة النبوي الصباغ وسكرتير الجنايات كيرلس الراوي.

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وتبدأ أحداث القضية رقم 14415 لسنة 2017 جنايات، بقسم شرطة المنشية، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبوعمرة، إخطارا من شقيقة المجني عليها يفيد بقيام المتهم بإرسال صور وفيديوهات تهديد للمجني عليها.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المجني عليها " ن.ع.م" صاحبة "كباريه" ومقيمة محافظة القليوبية، كانت تربطها علاقة بعد التعرف على المتهم " ا.م.أ" مندوب مبيعات خلال عملها راقصة وعند تواجدها بمسكنه حال نومها عارية التقط لها صورا ومقاطع فيديو، وقام بنقل هذه الصور والفيديوهات إلى جهاز حاسب آلي دون إرادتها وأرسل تلك الصور إلي شقيقتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وطلب منها مبلغا ماليا 3 آلاف جنيه مقابل عدم نشر تلك الصور والمقاطع علي صفحات التواصل الاجتماعي.

تحرر محضر بالواقعة وتم ضبط الجهاز المستخدم ووجد عليه عدد 7 صور عارية، وشبه عارية.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.