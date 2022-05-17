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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد 21 عاما.. عودة علامة موسكفيتش بعد بيع مصنع رينو في روسيا

علامة  موسكفيتش
علامة  موسكفيتش

تستمر العقوبات الدولية ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، ومن هذا المنطلق تم عمل صفقة بيع رسميا بالأمس لمصنع رينو خارج ضواحي موسكو.

علامة  موسكفيتش

 ومع الإعلان عن صفقة بيع مصنع رينو أعلن سيرغي سوبيانين عمدة موسكو، عن قرار الحكومة الروسية عودة إنتاج علامة موسكفيتش السوفيتية الشهيرة والتي أغلقت أبوابها عام 2001 وذلك في مصنع رينو خارج ضواحي موسكو.

وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية ، أنه تم تحويل مصنع رينو  إلى ملكية السلطة المحلية لمدينة موسكو حيث سيتم تنظيم إنتاج السيارات الكلاسيكية ذات محرك الاحتراق الداخلي، فيما يتم لاحقا تنظيم إنتاج سيارات كهربائية كمرحلة أولية .

علامة  موسكفيتش

الجدير بالذكر أن علامة  موسكفيتش كانت إحدى أكبر علامات السيارات السوفيتية الشهيرة بعد لادا حتى 1990 و كانت تخطط لإنتاج سياراتها الأحدث انذاك M-2142 و لكن الأحداث السياسية التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي في نهاية 1991 والأزمات الاقتصادية بعدها تسبب بوقف الدعم المالي للتطوير.

واستمرت في حقبة التسعينات بإنتاج ضعيف ومتخلف تقنيا بمنافسة قوية من السيارات الغربية التي دخلت السوق في الحقبة الرأسمالية الجديدة لروسيا ما تسبب بتوقفها وخسارتها عام 2001 واغلاق المصنع وخطوط الإنتاج.

سيارات كهربائية وزارة الصناعه علامة موسكفيتش الاتحاد السوفيتي روسيا

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