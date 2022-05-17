أفراح بمدينة النجيلة مع بدء حصاد محصول الشعير المطري.. صور

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء احتفالية موسم حصاد الشعير يرافقه النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب والعميد عبدالتواب محمد رفعت رئيس مدينة النجيلة والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية نقيب الزراعيين وعدد من مشايخ وعمد النجيلة .



وأوضح المهندس احمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح ان مساحة الأراضي المزروعة بالشعير بمحافظة مطروح ٢٠٠ الف فدان على الري المطري منها ٢٠ الف فدان بالنجيلة.



وأضاف أن إنتاجية الفدان تتراوح من ١،٥ إلى ٣ أردب للفدان، وتم توزيع تقاوى مع بداية موسم الزراعة للمزارعين منها ١٠٠ طن قمح من مديرية الزراعة و١٥٠ طن شعير منها ٧٥ من جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة و٧٥ طن مركز بحوث الصحراء.



وشهد محافظ مطروح الحصاد الآلي للشعير بالماكينات توفيراً للوقت و الجهد مع عدم إهدار المحصول حيث تستغل جذور النبات بعد انتهاء الحصاد في رعي الأغنام.

وأكد محافظ مطروح أن المحافظة تحرص على تقديم كافة الدعم للمزارعين بالتعاون مع وزارة الزراعة لتحقيق التنمية الزراعية المنشودة بالمحافظة بدء من توفير التقاوي مبكرا للمزارعين

وإقامة حقول الإرشادي الزراعي مع تطوير وإقامة مزيد من الخزانات والابار والسد وتطهير الآبار الرومانية ودعم تطويرها وصيانتها لتحقيق الاستفادة منها للأهالي والمزارعين، مع اهمية مشاركة الأهالي في تحقيق التنمية الزراعية المنشودة.

حصاد ٢٠٠ الف فدان شعير بمطروح

حصاد ٢٠٠ الف فدان شعير بمطروح