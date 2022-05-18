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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| انتخابات غرفة مكة تتجاوز 15 ألف صوت في يومها الثاني

أرشيفية
أرشيفية

سجلت كشوفات التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة للدورة 21 ، ارتفاعا ملحوظا خلال الساعات الماضية، مسجلة (15097) صوتا، لاختيار (6) من المرشحين لعضوية المجلس في سنواته الأربع المقبلة من أصل (57)، وذلك قبيل انتهاء الفترة التي حددتها لجنة الانتخابات.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” كشفت لجنة الإشراف على الانتخابات، أن أعداد الناخبين تتضاعف بوتيرة واضحة لاختيار المرشحين من بين 12 مجموعة تتكون كل منها من ثلاثة مرشحين، إلى جانب 21 مرشحا فردياً خارج تلك المجموعات.

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وبدأ العد التنازلي لختام سباق الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة، حيث من المنتظر أن تعلن اللجنة عن النتائج النهائية للأسماء الستة الفائزين من بين 57 مترشحا، بينهم سيدة واحدة، حيث حددت الساعة التاسعة من مساء الأربعاء 18 مايو الموافق 17 شوال موعداً لإعلان النتيجة النهائية.


وأفادت اللجنة أن التصويت سيكون متاحاً على مدار الساعة حتى الوقت المحدد سلفاً كون أن التصويت في هذه الدورة يتم إلكترونياً بالكامل لأول مرة في تاريخ الغرفة، ويدلي الناخبون بأصواتهم عن طريق التصويت على موقع وزارة التجارة عبر الرابط (https://voting.mc.gov.sa/Home/Index).
 

اقتصاد السعودية مكة المكرمة الانتخابات اقتصاد السعودى الغرفة التجارية Finance Real Estate

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