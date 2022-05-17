مرثا محروس: انعقاد عمومية مجلس كنائس الشرق الأوسط أعظم صورة للمواطنة

الأول بمصر..

أشادت مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باستضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء الكنائس المشاركة في الجمعية العمومية لـ مجلس كنائس الشرق الأوسط.

وأعربت مرثا محروس الأمين العام للمواطنة بحزب حماة الوطن، خلال بيان، اليوم، عن سعادتها كونه الإنعقاد الأول الذي يتم في مصر منذ تأسيس المجلس موضحة أن هذا أعظم صورة يتجسد بها معاني المواطنة خاصة وأنه يوضح مدي إستيعاب واهتمام القيادة السياسية ومجلس الدولة بأهمية ملف المواطنة فهو بمثابة ضخ شريان السلام المجتمعي بين المواطنين لافتة أن هذا الحدث يخدم علي وضع مصر العربي الريادي مؤكدة أن نتيجة الإجتماع تشمل في طياتها أهداف سامية تحث علي الحد من التطرف والعنصرية في المنطقة العربية ككل وليس مصر فقط مما يدعم وضعها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ويعزز من مكانتها علي خريطة السلام الدولية.

واستكملت "عضوة البرلمان" أن المنطقة العربية تحتاج إلي هذا النوع من الإنجازات موضحة أن من الضرورة دمج نسيج كافة الكنائس في المنطقة لتعزيز روح الوحدة الوطنية العربية وأضافت "محروس" أن إقامة الأبحاث المشتركة بشكل ممنهج ومخطط له وإيجاد أرضية مشتركة يعد عامل هام من عوامل تحقيق التعددية الثقافية.

كما أشادت بجهود الدولة ومشروعاتها الترميمية للآثار والمنشآت في إطار الحفاظ علي التراث المسيحي المصري مؤكدة أنه جزء من حضارة وتاريخ الدولة المصرية العريقة لافتة أن له أيضا مردود سياحي واقتصادي وأستكملت مصر الآن تفعل ما في وسعها لتحقيق السلام المجتمعي والخطة الاستراتيجية التنموية الشاملة وهذا ما نلمسه جيدا في كل إنجاز تحققه الدولة.