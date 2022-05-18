عماد الدين حسين: الحوار الوطني فرصة جيدة لكل الأطراف

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنه يتصور أذا استطعنا الوصول لـ التحالف الوطنى الذى كان موجود فى 30 يونيو و 3-7، سيكون انتصار مهم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " كلام فى السياسة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلام أحمد الطاهري، أنه يخشى أن يحدث بعض الجدل، وتخرج بعض الأصوات المراهقة، تضع شروط.

ولفت إلى أن هناك عقلاء كثيرة فى المعارضة المصري، وأن الحوار لا يكون مع المتوافقين، ولكن الحوار مع المختلف، لـ البحث عن رؤية مشترك.

وأشار إلى أننا نحتاج إلى الوصول لأكبر قدر من التوافق الوطنى، وذلك فى ظل المشكلات التى تواجه العالم، بسبب أزمة فيروس كورونا، ومن بعدها الازمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن الجميع يجب أن يستفيد من الدعوة لـ الحوار من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لـ الوصول لـ أفضل شئ، ويعود بالنفع على الجميع، موحًا أن الحوار الوطنى فرصة جيدة لكل الأطراف.