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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأستاذ.. شاهد أحدث ظهور لمربوحة برفقة أحمد مكي

صدى البلد

نشرت  الفنانة رحمة أحمد صورة جديدة لها برفقة أحمد مكي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علق رحمة أحمد علي الصورة قائلة : الاستاذ .

مربوحة.. مشوار الفنانة رحمة من مسرح الكلية إلى سلم النجومية.. فيديو جراف

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و كانت قد كشفت الفنانة رحمة أحمد  "مربوحة"  في مسلسل  "الكبير أوي"  أن دورها  الأول مع الفنان أحمد أمين في "أمين وشركاه" مثل لها أهمية خاصة وأنها تعلمت الكثير من أحمد أمين قائلة : " اتعلمت منه كتير لأنه ذكي اوي و موهوب وعنده كتير يقدمه للناس وعنده موهبه مهمة  أنه قادر على التوظيف السليم في  المكان الصح".

وتابعت "أحمد" خلال لقائها التليفزيوني عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: كنت دايماً براقبه وهو بيشتغل عشان أفهم دماغه والصراحة اتعلمت منه كتير أوي".

وأكملت : "وجهة نظره في التوظيف مختلفة عننا كلنا وبيعرف كل واحد مهاراته إيه يطلع منه إيه".

ولفتت أنه على المستوى الإنساني خدوم جداً قائلة : "مافيش مرة  لجأت اليه في أي مساعدة إلا وكان داعم جداً ".

 

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