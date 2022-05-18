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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يحاول الحفاظ على رصيده أمام البنك في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

يحل الأهلي ضيفا على نظيره البنك الأهلي، اليوم، الأربعاء، في تمام الثامنة مساء، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة رقم  الـ19 للدوري المصري.

ويحتل الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني المركز الثالث بـ33 نقطة وله 4 مؤجلات، فيما يتواجد البنك الأهلي بقيادة مدربه خالد جلال في المركز السابع بـ24 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وإيقاف نزيف النقاط بالدوري، حيث أنه لم يحقق الفوز في أخر 3 مباريات بالمسابقة وتلقى هزيمة أمام المصري بهدف دون رد، وتعادل مع طلائع الجيش 0-0، ثم مع سيراميكا كليوباترا 1-1.

ويغيب عن الأهلي كل من عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وياسر إبراهيم ولويس ميكيسوني بسبب الإصابة، بجانب استبعاد محمد محمود ومحمود متولي وحسام حسن.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد نصير - أيمن أشرف - محمود وحيد - علي معلول - محمد هاني - كريم فؤاد

الوسط: محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - أحمد نبيل كوكا - زياد طارق - طاهر محمد - حسين الشحات - وليد سليمان

الهجوم: بيرسي تاو - صلاح محسن - محمد شريف

الأهلى البنك الاهلي تسو موسيماني خالد جلال الدوري المصري

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