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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صدمه جرار زراعي.. إصابة تلميذ بجروح متهتكة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب تلميذ في بداية العقد الثاني من العُمر، بجرح متهتك بالأنف والجبهة؛ إثر اصطدام جرار زراعي به، أثناء سيره بدائرة مركز شرطة طما، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي، مفادها وصول الطفل بدر ش ع - 12 سنة- تلميذ- ويقيم دائرة المركز، مصاب بجرح متهتك بالأنف والجبهة، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

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وبسؤال شقيقه المدعو أدهم ش- 20 سنة- حاصل على دبلوم- ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء سير شقيقه المذكور بذات الناحية إصطدم بـه جرار زراعي قيادة المدعو محمد ا خ ع - 30 سنة عامل- ويقيم بذات الناحية مما نتج عنه إصابته، ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد الجرار قرر بمضمون ما تقدم، مُضيفًا بأنه فوجئ بالتلميذ أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج تلميذ جرار زراعى دبلوم طما مستشفي

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