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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 44118 طن قمح محلي لصوامع سوهاج

توريد الأقماح بسوهاج
توريد الأقماح بسوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، في  أنه تم توريد 44118 طن و402 كيلو قمح محلي، 33839 طن و430 كيلو قمح مستورد، من المُزارعين وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.
 

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وصرح وكيل وزارة التموين في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" صباح اليوم أن بيان التوريد ليوم الثلاثاء الموافق 17 الجاري جاء كالأتي:

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وأوضح "إبراهيم"، أن غرفة العمليات المُشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تُعيق عمليات توريد الأقماح من المُزارعين.

سوهاج التموين توريد كيلو قمح

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