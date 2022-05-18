شوبير لـ الأهلي:قرار إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب لن يتغير

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بشأن إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب نهائي ولن يتغير.

وأضاف شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن لا يوجد مسؤول مصري في الكاف يدافع عن حقوق الأهلي مشددا على أن النادي عليه نسيان الأمر والتعامل معه .

وتابع أن ما يحدث يؤثر علي اللاعبين بشدة ويشتت تركيزهم مشددا على أن علي مسؤولي الأهلي التركيز علي المباراة ونسيان أمر تغيير الملعب.

وأكمل أن لجوء الأهلي للمحكمة الدوليه الرياضية أمر جيد ولكن لن ينصف الأهلي.

وتابع قائلا : حرام نعيش الجماهير في وهم زي إعادة مباراة مصر والسنغال، ووقتها صرحت بأن شكوى اتحاد الكرة لا جدوى منها ولجنة الانظباط تجاهلت شكوي وطلب الاتحاد.