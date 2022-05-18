اليوم.. "علوم جامعة طنطا" تحتفل بتخريج الدفعتين 47 و 48

تنظم كلية العلوم بجامعة طنطا حفل تخريج دفعة جديدة من أبنائها الطلاب، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور طارق مصطفى عميد الكلية، والدكتور أمجد سلامة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، أنه من المقرر أن يشهد الحفل تخريج الدفعة 47 لعام 2019 بإسم الدكتور عبدالسلام رشاد، الأستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدفعة 48 لعام 2020 بإسم الدكتور إبراهيم عبدالناجي سالم، الأستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق.

وأضاف ، أنه من المقرر مشاركة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور حمدي شعبان القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس علماء الدلتا وأولياء أمور الخريجين.